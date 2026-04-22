Más Información

Enviado de Donald Trump sugiere a FIFA reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026

Enviado de Donald Trump sugiere a FIFA reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026

Atlas vs Tigres EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

Atlas vs Tigres EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

Atlético de San Luis vs Santos Laguna EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

Atlético de San Luis vs Santos Laguna EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

Abierto de Los Cabos celebra su décimo aniversario; Jiří Lehečka encabeza la cartelera

Abierto de Los Cabos celebra su décimo aniversario; Jiří Lehečka encabeza la cartelera

Mazatlán vs Toluca EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

Mazatlán vs Toluca EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

Atlas y Tigres se enfrentan en un duelo que promete intensidad y contrastes, con ambos equipos buscando cerrar de la mejor manera la recta final del torneo.

Para los rojinegros, el compromiso representa una oportunidad clave para hacerse fuertes en casa y recomponer el camino tras un semestre irregular.

Del otro lado, Tigres llega con el objetivo de confirmar su etiqueta de candidato y sumar puntos que le permitan mantenerse en los primeros planos de la tabla. El conjunto felino sabe que cada partido es crucial en esta etapa del certamen y apostará por su experiencia y jerarquía para imponer condicione

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Google News

Noticias según tus intereses