Atlas vs Tigres EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

Atlas y Tigres se enfrentan en un duelo que promete intensidad y contrastes, con ambos equipos buscando cerrar de la mejor manera la recta final del torneo.

Para los rojinegros, el compromiso representa una oportunidad clave para hacerse fuertes en casa y recomponer el camino tras un semestre irregular.

Lee también ¿Indirecta para Cruz Azul? El enigmático mensaje de Vicente Sánchez previo a despido de Larcamón

Del otro lado, Tigres llega con el objetivo de confirmar su etiqueta de candidato y sumar puntos que le permitan mantenerse en los primeros planos de la tabla. El conjunto felino sabe que cada partido es crucial en esta etapa del certamen y apostará por su experiencia y jerarquía para imponer condicione

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO