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Este miércoles continúa la actividad de la jornada 16 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX con cinco partidos y uno de ellos tiene un sabor especial, a despedida. Se trata del juego entre en el estadio El Encanto, el último de Primera División en este inmueble, ante la inminente venta del equipo para cederle el lugar al Atlante.

Así es, este será el último partido de los Cañoneros como locales en la Liga MX, y será nada más y nada menos que contra el bicampeón vigente.

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Mazatlán llega a este partido ubicado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Hoy, buscará despedirse ante su público con una última victoria como local.

Por otra parte, el Toluca está en el quinto lugar con 27 puntos, con el objetivo de ganar y superar al Cruz Azul en la tabla de posiciones.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

Mazatlán vs Toluca EN VIVO: Minuto a minuto

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