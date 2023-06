Oscar Pérez confía en que llegue Alan Pulido a Cruz Azul

A semanas de que comience el Apertura 2023, siguen llegando los refuerzos y algunos se siguen cocinando.

Alan Pulido se ha convertido en el objeto de deseo para Cruz Azul. Los goles, su porte y la forma en la que se desequilibra ante los defensas contrarios, hacen que sea un jugador diferente y cotizado en el mercado.

Oscar Pérez, director deportivo de La Máquina, espera que las negociaciones entre el delantero del Sporting Kansas City y los cementeros se concreten a la brevedad.

“Es un chico que está muy cotizado y pues nada, hay que esperar. Sí él está bien y escuchando a la gente, hay que esperar y que al final se pueda concretar”.

Para el director deportivo, el equipo se ve sólido y con las incorporaciones que están por concretarse, se cerraría el plantel.

“Estamos bien. Estamos en búsqueda de otros refuerzos. Estamos trabajando. Es complicando (los refuerzos) si ya están o todavía faltan. Están ahí y estamos trabajando”.

Finalmente, Pérez enfatizó que, al tener todas las plazas de extranjeros, ya no se buscaría a nadie más: “ya estamos con todas las plazas, ya no se buscaría”.

¿Cómo está la situación con Jesús Corona?

El exportero celeste, mencionó que la situación de Chuy Corona aún no se ha definido: eso todavía aún no se ha concretado. se ha platicado, he tenido contacto. Estamos en eso”.

El que no estuviera aquí, no significa que esté fuera. “Hoy no pudo estar, hay que ver cómo termina esto”.

