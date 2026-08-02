En América, con base en el discurso que se maneja desde el interior del Nido, cada torneo es “título o fracaso”. Así lo entienden los directivos, jugadores y afición.

Esta vez no será la excepción y así se lo han hecho saber a Óscar Perea, el nuevo refuerzo colombiano de las Águilas, quien llega procedente del AVS de Portugal y a fortalecer el ataque azulcrema para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Esta situación no preocupa al joven futbolista de 20 años, quien espera estar a la altura de la nueva institución que va a defender, por lo que se ha planteado únicamente el objetivo de triunfar junto a sus nuevos compañeros azulcremas.

“La presión es algo normal. Es parte de la exigencia de un club grande, pero se trabaja siempre para eso”, declaró el extremo izquierdo en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes previo el choque de su equipo esta tarde contra Santos en el Coloso de Santa Úrsula.

El reto que significa estar en el conjunto de Coapa no lo asusta. Debutar a los 16 años en el equipo más ganador de Colombia, el Atlético Nacional, lo familiarizó con la presión de portar playeras de equipos con mucho prestigio.

Hoy, abraza la alta exigencia y la transforma en motivación. Se dice listo para la misión que comienza con las Águilas, club con el que desea dejar huella.

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“Soy alguien muy tranquilo, enfocado en lo que es trabajar, en el equipo y disfrutar. Esto ya lo viví en Colombia, con Atlético Nacional, era ganar o ganar y es lo mismo aquí. Esa es la exigencia que tienen los equipos grandes”, agregó el habilidoso elemento águila.

Su función con Guillermo Almada pasará por desequilibrar la banda izquierda y competir con el uruguayo Brian Rodríguez. Más que goles, asistir y generar futbol será su principal tarea en el conjunto de Coapa.

“También lo sé [competir con Brian], como todo en el futbol es competir en diferentes posiciones. Creo que es algo normal, lo he vivido varias veces y siempre he sido muy sano, soy muy tranquilo en esos aspectos”, concluyó Perea, quien aún deberá esperar por su debut con el América.

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