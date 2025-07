Olympique de Lyon se queda en la Ligue 1; cancelan su descenso por problemas económicos

El Olympique de Lyon ya puede respirar tras conocer este miércoles que la próxima temporada podrá jugar en la primera división (Ligue 1), después de que las autoridades financieras del futbol francés revocaran en apelación el descenso administrativo del club por los problemas financieros que arrastra.

La recién nombrada presidenta del club, la estadounidense Michele Kang, se mostró exultante en la rueda de prensa convocada en el Groupama Stadium, unas horas después de regresar de la audiencia en París ante la Dirección Nacional de Control de Gestión (DNCG) del futbol francés.

"Estoy increíblemente contenta de poder compartir la que es la mejor noticia posible, gracias a que los accionistas y acreedores trabajamos día y noche desde hace nueve días y lo dimos todo", afirmó la empresaria junto al también recién nombrado director general del club, Michael Gerlinger.

El comité de apelación de la DNCG mantiene al Olympique Lyonnais en la división de honor pero colocando límites a su masa salarial y al gasto en futuros fichajes, algo a lo que Gerlinger quitó hierro, asegurando que no afectarán al club dado que "prácticamente" coinciden con su presupuesto para la próxima temporada.

Kang, que rehusó dar cifras sobre la operación, se limitó a afirmar que, si lograron salvar al club, fue porque pudieron responder a los requerimientos de las autoridades financieras.

"El requisito de la DNCG es que, en función de tu presupuesto del año y de la trayectoria de tus gastos, tengas suficiente liquidez para operar sin que el flujo de caja sea negativo. Y eso es lo que hemos entregado", afirmó la empresaria, que se puso al frente del Olympique el pasado 30 de junio, tras la dimisión de John Textor.

"No se trata de tener dinero o no, si no de restaurar la integridad del club. Lo que le he prometido a la DNCG es que con los cambios de dirección vamos a respetar todas las reglas y el sistema con total transparencia", añadió.

Michele Kang negó que la inyección de dinero haya sido de 80 o 100 millones de euros, como se había publicado en la prensa francesa. "Ninguna de esas cifras es correcta", aseguró.

Lo que todo indica que es cierto es que ella ha acudido al rescate con su gestión y poniendo dinero de su fortuna, que se calcula en 1.200 millones de dólares, según Forbes.