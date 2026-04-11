¡OFICIAL! Justin Turner y Toros de Tijuana anuncian la llegada del ex ligamayorista a la frontera

Los Toros de Tijuana y el propio Justin Turner confirmaron la incorporación del ex ligamayorista al equipo de la frontera tras una larga trayectoria en las Grandes Ligas.

A través de las redes sociales, la organización fronteriza hizo oficial la llegada del “Barba Roja”, un jugador que presume 17 campañas en el beisbol de Estados Unidos y que suma un campeonato de Serie Mundial en su historial.

“Hola fanáticos de los Toros, estoy emocionado por unirme al equipo y traer otro campeonato”, expresó Justin Turner en un video compartido en la cuenta de Instagram de los astados.

"Esta mañana, Justin Turner se convirtió en Toro de Tijuana. Un pelotero que lo deja todo en el terreno para una afición que lo entrega todo en las gradas. Bienvenido a tu casa", escribió el equipo de la LMB en la misma red social.

El arribo del ex infielder de los Dodgers fortalece de inmediato las aspiraciones de la novena tijuanense en la lucha por conquistar su tercer título de la Liga Mexicana de Beisbol.

A lo largo de su carrera en la MLB, Turner registra promedio de bateo de .283, con mil 617 imparables, 354 dobles, 201 cuadrangulares y 832 carreras impulsadas.

El pelotero formó parte de los Cachorros de Chicago durante la campaña 2025.

Mientras que su experiencia también incluye etapas con organizaciones como Dodgers, Mets, Mariners, Red Sox, Blue Jays y Orioles.

El momento más destacado de su carrera ocurrió con los Dodgers de Los Ángeles, novena con la que se consolidó como figura entre 2014 y 2022, periodo que culminó con la conquista de la Serie Mundial en 2020.

La llegada de Turner a Tijuana también se suma a los arribos recientes en la LMB de figuras de renombre internacional que han decidido continuar su carrera en México, tal como ocurrió con Trevor Bauer y Robinson Canó, ambos con los Diablos Rojos.