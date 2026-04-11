Tyson Fury firma contundente triunfo en su regreso y reta a Anthony Joshua

El boxeador británico Tyson Fury, ex campeón mundial de los pesos pesados, se impuso por decisión unánime en Londres ante el ruso Arslanbek Makhmudov en su regreso este sábado al cuadrilátero tras quince meses de ausencia.

Los tres jueces declararon vencedor al "Gypsy King", de 37 años, al término de los doce asaltos disputados en el Tottenham Hotspur Stadium, en el norte de Londres, con un público mayoritariamente a su favor.

Fue la 35ª victoria de la carrera del inglés (frente a 2 derrotas y un empate) y la tercera derrota para su rival ruso, de 36 años (frente a 21 victorias).

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WHAT A FIGHT.



Nothing but love between Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov after 12 tough rounds 👏#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix pic.twitter.com/MviJQ77pZ2 — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

Fury había colgado los guantes en diciembre de 2024 tras sufrir una segunda derrota ante el ucraniano Oleksandr Usyk, que fue apenas la segunda de su carrera.

Habituado a realizar giros de guion, anunció en enero que quería volver una vez más a la competición, poco después del accidente automovilístico en el que su rival inglés Anthony "AJ" Joshua perdió a dos amigos, y unos meses después del suicidio de su amigo Ricky Hatton.

Así reto Tyson Fury a Anthony Joshua

Una vez finalizado el combate, el apodado como "Gypsy King" tomó el micrófono para lanzar un duro desafío a Anthony Joshua, quien estaba presente en la el estadio del equipo de Premier League.

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"A continuación, quiero darles la pelea que todos han estado esperando. Te quiero a ti, Anthony Joshua; démosles a los aficionados al boxeo lo que desean: una 'Batalla de Gran Bretaña'. Yo, el 'Rey Gitano', te desafío a ti, Anthony Joshua, a pelear conmigo en mi próximo combate. ¿Aceptas el desafío? No huyas de mí esta vez; salgamos a bailar".

Joshua fue claro y conciso al asegurar que él decidirá si se concreta o no esa pelea. "Pero ahora yo soy el jefe y dueño del cuadrilátero, tu trabajas para mí".