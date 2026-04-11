Equipos mexicanos de arco compuesto reciben sus medallas de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Un par de días después de la histórica jornada que colocó a México entre los protagonistas de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, los equipos nacionales de arco compuesto recibieron su reconocimiento como parte de la élite mundial.

La ceremonia, realizada en el corazón de Puebla, tuvo como marco las cúpulas de la Catedral y el entusiasmo de la afición mexicana.

Dafne Quintero, Andrea Maya Becerra y Ana Sofía Hernández en la rama femenil, junto con Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez en la varonil, subieron al podio con orgullo y emoción.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Clausura 2026, HOY, sábado 11 de abril

"Estamos muy contentas, es el inicio de la temporada. Son muchas horas de trabajo para esta medalla y seguramente lograremos más. Vendrán muchos entrenamientos para buscar el oro. Estar en casa ha sido una experiencia increíble, además de tener a nuestras familias", comentó Andrea Becerra.

¡SEGUNDA ENTREGA DE MEDALLA PARA MÉXICO! 🤩👏🏻🎯



Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez recibe su presea de bronce en la prueba de Compuesto Varonil por equipos



Así quedó el podio:



🥇 Colombia 🇨🇴

🥈 Turquía 🇹🇷

🥉 México 🇲🇽 pic.twitter.com/iXMXxU5FR9 — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 11, 2026

La entrega de medallas no solo simbolizó el esfuerzo de cada jornada, sino también el reflejo del trabajo en equipo que ha consolidado a México como potencia en esta disciplina.

Con las preseas colgando de su cuello y la presencia de familiares entre el público, los seis arqueros nacionales vivieron un momento de celebración que trasciende lo deportivo. Cada triunfo alimenta la ilusión rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la prueba hará su debut.

¡MOMENTO DE LA PREMIACIÓN DE MÉXICO! 🤩👏🏻🎯



Dafne Quintero, Andrea Maya Becerra y Ana Sofía Hernández recibe su presea de bronce en la prueba de Compuesto Femenil por equipos



Así quedó el podio:



🥇 India 🇮🇳

🥈 Estados Unidos 🇺🇸

🥉 México 🇲🇽 pic.twitter.com/U1EqFHphwT — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 11, 2026

"Es un momento muy bonito, tener una medalla por equipos no es nada fácil. El equipo masculino ha batallado; estar en la primera copa y salir con medalla es una buena noticia. Fuimos de noveno a terceros, lo que significa que hacemos un gran trabajo. Un mal día no define nada", finalizó Sebastián García.

Lee también Cholo Simeone rechaza regalo de un aficionado mexicano: "No lo quiero"