El pelotero estadounidense Justin Turner estaría muy cerca de concretar su llegada a la Liga Mexicana de Beisbol y sería con los Toros de Tijuana para la temporada 2026, en lo que sería un auténtico bombazo dentro del circuito veraniego.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el acuerdo entre ambas partes estaría, prácticamente, cerrado.

La posible incorporación del pelotero, de 41 años de edad, colocaría a los Toros como uno de los equipos que podrían ser de los favoritos del campeonato que está por comenzar, al sumar a un jugador con amplia experiencia en Grandes Ligas.

¿Cuál ha sido la trayectoria del 'Barba Roja' en la MLB?

Turner cuenta con una trayectoria de 17 temporadas en el beisbol de Estados Unidos, donde defendió las camisolas de organizaciones como Mariners, Mets, Dodgers, Cubs, Red Sox, Blue Jays y Orioles.

Su etapa más destacada ocurrió con Los Angeles Dodgers entre 2014 y 2022, periodo en el que se convirtió en pieza clave del equipo y levantó la Serie Mundial en 2020.

El infielder, capaz de desempeñarse a la defensiva como inicialista y antesalista, también presume dos selecciones al Juego de Estrellas, en 2017 y 2021, además de haber sido nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017.

En números, Turner posee una marca de por vida en las Grandes Ligas de .283, con mil 617 imparables, 354 dobles, 201 cuadrangulares y 832 carreras producidas.

De esta manera, Justin Turner se uniría a nombres de estrellas que en los últimos años han llegado a México para enriquecer a la LMB, como recientemente lo han hecho el serpentinero Trevor Bauer y el actual segunda base de los Diablos Rojos del México, Robinson Canó.