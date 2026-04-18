Sevilla.— Obed Vargas apenas llegó al Atlético de Madrid y está a punto de levantar su primer título con el equipo, aunado al pase que lograron a media semana a las semifinales de la Champions League.

Este sábado, los Colchoneros de Diego Simeone se citarán en el estadio de La Cartuja con la Real Sociedad, donde ambos lucharán en la cancha por la gloria de quedarse el anhelado título de Copa del Rey.

Además, este juego tendrá un ingrediente extra, debido a que Antoine Griezmann no sólo se enfrentará al equipo que lo formó como futbolista profesional, además, será uno de los últimos grandes juegos con el Atleti antes de marcharse a la MLS con el Orlando.

“Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Es una final que muy pocos jugadores pueden jugar. Entonces es una inmensa alegría, un orgullo y sólo tengo ganas de estar mañana [hoy] y poder dar el nivel que todos esperamos”, comentó el Principito.

De momento, luce complicado que el mediocampista mexicano tenga minutos contra el equipo Txuri-urdin, pero es un hecho que el Cholo Simeone confía en Obed y, si lo necesita, echará mano de él en algún momento del encuentro. La última Copa del Rey del Atlético la levantó en 2013.

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