Nigeria y Egipto sellan su pase a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

La selección de Nigeria goleó este lunes 4-0 a la de Mozambique en el Estadio de Fez para acceder a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones, exhibiendo, un día más, su calidad y pegada en ataque con el trío de delanteros conformado por Osimhemn, Lookman y Adams.

Nigeria, equipo más goleador de la primera fase con ocho tantos, avisó a los dos minutos con un gol de Victor Osimhen, invalidado acto seguido por fuera de juego. Eso no repercutió en el ánimo de las 'Superáguilas', que continuaron el asedio sobre el área mozambiqueño.

En otra gran jugada, el sevillista Akor Adams corrió al espacio y asistió a Ademola Lookman para que definiese a la perfección el 1-0 en el minuto 20. Sólo cinco después, una internada por la izquierda de Lookman acabó en los pies de Osimhen, que aprovechó la poca contundencia de Reinildo Mandava, en uno de sus pocos despistes en el área pequeña, para hacer efectivo el 2-0.

El ritmo y el físico de Nigeria eran demasiado para Mozambique, que confiaba en la velocidad de Geny Catamo, uno de sus referentes ofensivos, para intentar amenazar en campo contrario. Adams tuvo en sus botas el 3-0, pero no acertó ante el meta Ernan Siluane minutos antes del descanso.

🎥 #RESUMEN | 🇳🇬 4-0 🇲🇿



Nigeria avanzó caminando a los cuartos de final de la #CopaAfricana después de golear a Mozambique.



Checa los goles 👇🏼 pic.twitter.com/PJXckcr4VO — FOX (@somos_FOX) January 5, 2026

Nigeria continuó el asedio ante una Mozambique que trataba de resistir las embestidas. Akor Adams se apuntó a la fiesta y se estrenó como goleador en el campeonato con un zapatazo inapelable en el minuto 75, redondeando una gran noche para los de Eric Chelle.

Las 'Superáguilas', fuera del Mundial 2026 y finalistas de la última CAN en 2023, disputarán los cuartos de final contra el ganador de la eliminatoria entre Argelia y República Democrática del Congo.

Egipto sufrió, pero logró su pase a cuartos

Egipto, equipo más laureado del torneo con siete títulos, sufrió pero derrotó en la prórroga a una rocosa Benín por 3-1 en el estadio Adrar de Agadir (Marruecos) y aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones.

Con Marmoush y Mohamed Salah bien controlados por la defensa rival, Egipto se retiró a vestuarios con una sensación incómoda, incapaz de mostrar dominio ante una selección teóricamente inferior.

Benín salió con la misma mentalidad en la segunda parte, con una línea defensiva muy poblada y protegiendo bien el área. Casi reduciendo sus opciones al balón parado, los 'Faraones' pudieron derribar la resistencia beninesa a la salida de un saque de esquina, pero Rami Rabia no acertó ante un gran Dandjinou tras recoger un balón suelto en el área pequeña en el minuto 56.

🎥 #RESUMEN | 🇪🇬 3-1 🇧🇯



En un partido que se fue a tiempos extra, Egipto logró vencer a Benin y avanzó a los cuartos de final de la #CopaAfricana.



Checa los goles 👇🏼 pic.twitter.com/1tkQSYHo7k — FOX (@somos_FOX) January 5, 2026

Cuando peor se ponía el encuentro para Egipto, el centrocampista Marwan Attia aprovechó desde fuera del área una gran dejada de Hany, que combinó a la perfección con Salah, para colocar el interior del pie derecho y marcar un auténtico golazo por la escuadra en el minuto 69.

Con desventaja en el marcador, los 'Guepardos' avanzaron líneas y cargaron más el área egipcia. Un centro envenenado desde la parte derecha obligó a El Shenawy a sacar el balón sobre la línea de gol. Sin embargo, el rechace cayó en las botas de Dossou, que remató a la red para marcar el 1-1 en el minuto 83 y llevar el duelo a la prórroga.

En el 97, Yasser Ibrahim cabeceó en el punto de penalti un centro de Attia a la salida de un saque de esquina. Su parábola sorprendió Dandjinou, que no llegó a atajar el balón, y Egipcio se puso de nuevo por delante, 2-1.

Benín no bajó los brazos y apuró hasta el final, pero pagó su falta de precipitación en los metros finales y sucumbió al final con la sentencia a la contra de Salah, que a pesar de no tener su mejor día, finiquitó la eliminatoria con el 3-1 final.

Egipto, una de las favoritas, se medirá al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Burkina Faso en los cuartos de final.