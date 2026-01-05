Estrella africana critica a su selección tras eliminación en la Copa Africana: "Estamos 10 años atrasados"

La Copa Africana de Naciones ha regalado desde su inicio una gran cantidad de emociones y ha mostrado al mundo el talento y la pasión con la que se vive el futbol en esa parte del planeta.

En cada duelo, los equipos exhiben sus mejores recursos en la cancha, lo que permitió a los clubes más destacados avanzar a la ronda de eliminación directa y mantener la ilusión de levantar la copa.

Ese sueño se desvaneció para Túnez, combinado que de forma dramática quedó eliminado en los Octavos de Final tras una serie de penaltis contra Mali, lo que provocó un gran dolor en la fanaticada.

El sentimiento de enojo y frustración por lo ocurrido en la cancha también pesó en una de las figuras del país, quien en una entrevista posterior explotó contra sus compañeros por la falta de compromiso en el campo.

El encargado de alzar la voz ante el fracaso fue Hannibal Mejbri, jugador de 22 años que milita en el Burnley de la Premier League inglesa.

"Soñamos mucho, pero no nos esforzamos lo suficiente. No nos entrenamos. Necesitamos hacernos algunas preguntas porque nos hemos quedado muy atrás. Llevamos 10 años de retraso en el futbol. Tenemos que reflexionar sobre cómo hemos llegado a este punto. Tenemos que reeducarnos y formarnos en todo, aprender de nuevo desde los primeros puestos en el futbol. El futbol en Túnez se ha quedado muy atrás, sobre todo si nos comparamos con países como Marruecos", mencionó.

La dolorosa eliminación trajo consecuencias para el equipo, pues se anunció el despido de Sami Trabelsi, entrenador que había logrado la clasificación del país a la Copa del Mundo de 2026.