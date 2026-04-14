Nicolás Larcamón promete revancha en la Liga MX tras caer en Concacaf

Cruz Azul firmó otra noche amarga. El empate 1-1 en el estadio Cuauhtémoc no alcanzó y el equipo quedó eliminado en cuartos de final ante LAFC con un global de 1-4. El golpe dolió en la grada y también en el vestidor, donde ya piensan en la revancha.

El técnico Nicolás Larcamón no escondió su frustración tras el partido. El argentino dejó claro que el objetivo ahora está en la Liga MX. La décima estrella se convirtió en prioridad inmediata para un grupo que busca sacudirse el fracaso internacional.

“Es tanto lo que deseamos el título de Liga, que el fuego que sentimos nos ayudará a eso, el grupo tiene una gran determinación”, comentó el técnico de Cruz Azul en conferencia de prensa.

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Larcamón quiere cerrar fuerte el Clausura 2026 y pelear por el liderato. La intención es asegurar la localía en liguilla y tener un camino más sólido rumbo al campeonato.

“Tenemos que quedar superlíderes, meternos a liguilla y que enfrentamos mes y medio este estadio explote”, reiteró.

El análisis del partido dejó una conclusión evidente. Cruz Azul generó, pero no concretó. El rival encontró en su portero la figura del encuentro y eso marcó la diferencia en la eliminatoria. Hugo Lloris, el héroe del LAFC.

“Hoy tuvimos 31 remates, enfrentamos a un portero campeón del mundo que nos privó de tener una gran noche”.

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La afición contra Larcamón

La paciencia de la afición se agotó. Un sector del estadio estalló contra el entrenador y exigió su salida. Los gritos de “fuera, fuera, fuera Larcamón” retumbaron en el inmueble tras el silbatazo final.

El técnico asumió la presión. Reconoció el enojo de la gente y prometió responder dentro de la cancha. El cierre del torneo será clave para cambiar la narrativa de un equipo que no encuentra regularidad.

“Respeto y reconozco que en esa exigencia y demanda… hay un combustible de darles una respuesta inmediata para revertir la situación” .

Larcamón cerró con un mensaje de urgencia, pero también de calma. El equipo no gana y la racha pesa, aunque el entrenador asegura que mantiene la confianza en el plantel.

“Es ineludible que hoy nos urge ganar… Hoy tengo la misma serenidad que cuando tuvimos 15 sin perder”, señaló.

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