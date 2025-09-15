NFL: Los Chargers se llevaron el último partido de la Semana 2 al vencer a Raiders

Justin Herbert lideró este lunes con dos anotaciones a Los Angeles Chargers en su victoria 9-20 sobre Las Vegas Raiders en el cierre de la semana dos de la temporada de la NFL.

Herbert redondeó su actuación con 19 envíos completos en 27 intentos para 242 yardas, además de esos dos pases a las diagonales.

En el triunfo también lució el pateador chino Cameron Dicker, quien con el gol de campo de 38 yardas que acertó se convirtió en el más preciso en la historia de la NFL.

El nacido en Hong Kong ha conectado 94 de 100 intentos en su carrera para un notable 94 por ciento de efectividad.

Con los Raiders, Geno Smith sufrió con el asedio de los linieros rivales que lo apresuraron, provocaron tres intercepciones y que fuera capturado en tres ocasiones.

Pete Carroll, entrenador de Las Vegas, no pudo celebrar su cumpleaños número 74 con una victoria, a pesar de ello es el 'coach' de mayor edad en la historia que dirige en la NFL.