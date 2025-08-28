NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers

Micah Parsons cambiará el cálido ambiente texano por las frías temperaturas en el norte de los Estados Unidos. El estelar cazador de cabezas de los Cowboys de Dallas fue traspasado a Green Bay a cambio de múltiples selecciones de draft y un jugador.

Thank you Dallas ….. GO Pack Go! 🧀🟢🟡 pic.twitter.com/FBnN1zRIri — Micah Parsons (@MicahhParsons11) August 28, 2025

Los Packers desembolsaron dos selecciones de primera ronda (2026 y 2027), además del veterano Kenny Clark, para hacerse de los servicios del defensivo All-Pro de 26 años. Parsons se había ausentado de las prácticas de los Cowboys al no llegar a un acuerdo para extender su contrato con el equipo de la estrella solitaria.

El defensivo y su nuevo equipo llegaron a un acuerdo por cuatro años y 188 millones de dólares, incluidos 120 MDD totalmente garantizados para el jugador. Micah Parsons es ahora el jugador mejor pagado en la historia de la NFL que no se desempeña como mariscal de campo.

Egresado de la Universidad Estatal de Pennsylvania, Parsons suma 52.5 capturas de quarterback en cuatro temporadas en la NFL. Elegido en la primera ronda del draft del 2021, el oriundo de Harrisburgh, PA es un elemento versátil en cuanto a presión del pasador refiere.

BREAKING: Cowboys trading DE Micah Parsons to Packers and agreed to a 4-year, $188M deal including $136M guaranteed. (via @RapSheet, @TomPelissero, @SlaterNFL) pic.twitter.com/4r275BvmCf — NFL (@NFL) August 28, 2025

Parsons puede jugar por fuera de la línea defensiva, como edge rusher, o incluso presionar desde el centro de la frontal. El defensivo también puede jugar en el rol de linebacker nominal en un esquema 4-3, como lo ha hecho en algunas oportunidades con los Cowboys.