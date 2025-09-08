NFL: La liga veta de todos los estadios a aficionado que golpeó a jugadores de los Ravens; la sanción será por tiempo indefinido

El aficionado que golpeó a DeAndre Hopkins y Lamar Jackson durante la victoria de los Bills de Buffallo (41-40) sobre los Ravens de Baltimore podría no volver a asistir a un juego de la NFL.

La NFL vetó por tiempo indefinido de todos los estadios al fanático identificado con un jersey rojo de los Bills con el nombre de Josh Allen, quien golpeó en primera instancia a Hopkins y posteriormente a Jackson, mismo que respondió a la agresión con una sacudida. El quarterback de los Ravens habló del incidente en la conferencia de prensa posterior al partido.

The fan who shoved Ravens WR DeAndre Hopkins, and then got shoved by QB Lamar Jackson, has been “indefinitely banned from Bills and NFL stadiums”, per a team official. The fan had been ejected after the shove Sunday night. pic.twitter.com/vV1m6K6oqj — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 8, 2025

"Me dio un manotazo y estaba hablando, así que me olvidé por un momento de dónde estaba", declaró Jackson. “Hay que pensar en esas situaciones. Hay seguridad ahí; dejar que se encarguen. Pero simplemente me dejé llevar por las emociones. Ojalá no vuelva a suceder. Aprendí de eso”, añadió.

Del fanático de desconoce su nombre, pero fue retirado del estadio inmediatamente después del altercado con los jugadores de los Ravens de Baltimore.