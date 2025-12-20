Más Información

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 20 de diciembre

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 20 de diciembre

Antonio Mohamed revela qué fue lo que le dijo a David Faitelson: "¿Cómo quieres que lo arreglemos?"

Antonio Mohamed revela qué fue lo que le dijo a David Faitelson: "¿Cómo quieres que lo arreglemos?"

Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula y reta al Canelo Álvarez

Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula y reta al Canelo Álvarez

Real Madrid vs Sevilla: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido este sábado 20 de diciembre?

Real Madrid vs Sevilla: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido este sábado 20 de diciembre?

Tonatiú López comparte el mayor reto para convertirse en atleta en el país

Tonatiú López comparte el mayor reto para convertirse en atleta en el país

Este sábado la tendrá doble cartelera y el juego estelar lo protagonizan los Packers de Green Bay (9-4-1) y los Bears de Chicago (10-4), después de que los Eagles de Filadelfia visiten Washington para enfrentar a los Commanders.

La jornada sabatina empezará con la visita de los Eagles de Filadelfia (9-5) a los Commanders de Washington (4-10) en el duelo que puede asegurar el título divisional del Este en la Nacional para los vigentes campeones, en lo que será una revancha del juego por el campeonato de la conferencia la temporada pasada.

Jalen Hurts, con 2 mil 929 yardas, 22 pases de anotación y apenas seis intercepciones, enfrentará a Marcus Mariota con mil 600 yardas, 10 touchdowns y 7 intercepciones.

Más tarde, en el mítico Soldier Field de Chicago, Ben Johnson y Matt LaFleur se vuelven a ver las caras después del triunfo de Green Bay hace un par de semanas.

En su presentación como entrenador de los Bears, Johnson dijo que le había gustado vencer dos veces a LaFleur cuando fue parte del cuerpo técnico de los Lions; ahora, en su primer año como entrenador, podría irse blanqueado por los Packers, que quieren el título divisional del Norte en la NFC.

Para este juego habrá bajas como la de Micah Parsons, Rome Odunze y Luther Burden III; sin embargo, se espera que la rivalidad más antigua de la NFL ofrezca un nuevo espectáculo. A continuación, les presentamos cuándo y dónde ver los partidos.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SEMANA 16 DE LA NFL ESTE SÁBADO?

  • Philadelphia Eagles vs Washington Commanders a las 16:00 horas por NFL Game Pass
  • Green Bay Packers vs Chicago Bears a las 19:20 horas por NFL Game Pass

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS