NFL: Horario y canales para ver los partidos de la Semana 6; hoy, domingo 12 de octubre

Los Chiefs de Kansas City (2-3) reciben en Arrowhead a los Lions de Detroit (4-1) en un juego que puede marcar un antes y después en la temporada para cada equipo.

Por un lado, los Chiefs ya tienen más derrotas que en toda la campaña regular del año pasado y su reinado en la Conferencia Americana está en verdadero riesgo, por primera vez en seis años. Después de la agónica derrota en Jacksonville ante los Jaguars, vencer al líder de la división norte de la Conferencia Nacional puede ser el golpe de autoridad —y de confianza— necesario para recuperar la memoria.

Por si faltara un ingrediente extra para agregarle picante a este partido, Patrick Mahomes (mil 257 yardas por aire, ocho pases de anotación y dos intercepciones) enfrentará al único pasador que no ha podido vencer desde su llegada a la NFL: Jared Goff, tanto en su etapa como jugador de los Rams de Los Ángeles y ahora en los controles de Detroit, presume dos victorias en dos enfrentamientos contra el dos veces MVP (Jugador Más Valioso).

En la previa al encuentro estelar de este domingo por la noche, Mahomes declaró que los Chiefs deberán igualar la intensidad de los Lions y esa parece ser la única fórmula para vencer a un equipo que puede ser una auténtica pesadilla en ataque y defensa.

Después de cinco semanas, la ofensiva de Detroit es la mejor de la Liga, con promedio de 34.8 puntos a favor por partido.

Patrick Mahomes, decepcionado por el Super Bowl LIX / Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de este domingo, 12 de octubre?

Baltimore Ravens vs Los Angeles Rams | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y ViX Premium .

vs Los | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . New Orleans Saints vs New England Patriots | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

vs | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y FOX Sports 2.

vs | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

vs | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Carolina Panthers vs Dallas Cowboys | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y FOX Sports.

vs | 11:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans | 14:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y FOX Sports 2.

vs | 14:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y Green Bay Packers vs Cincinnati Bengals | 14:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , ViX Premium y Nu9ve .

vs | 14:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Tampa Bay Buccaneers vs San Francisco 49ers | 14:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN y FOX Sports.

vs | 14:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y Kansas City Chiefs vs Detroit Lions | 18:20 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN y Disney +.

