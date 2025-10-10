Los 49ers de San Francisco deberán superar las lesiones para competir por el título

El liderato del Oeste en la Conferencia Nacional le ha costado sangre, sudor y lágrimas a los 49ers de San Francisco. Su récord (4-1) tiene un valor especial cuando se toma en cuenta la cantidad de lesionados que han padecido.

En el triunfo de la Semana 3 contra los Cardinals de Arizona, los 49ers sufrieron la sensible baja del liniero defensivo Nick Bosa, quien se perderá el resto de la campaña. El ala cerrada George Kittle tuvo una lesión en el tendón de la corva, en el debut frente a los Seahawks de Seattle, y volverá para la Semana 7, cuando se midan a los Falcons de Atlanta.

Bryant Young, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, destacó la importancia de tener un equipo sano para competir por el Super Bowl, y la profundidad de la plantilla para responder ante las innumerables bajas.

“Es clave mantenerse sanos. El año pasado, estábamos en déficit, con lesiones en todos lados, y por eso no tuvimos una temporada normal. Tenemos profundidad en el equipo y los jugadores deben entender que los suplentes tienen que ser igual de buenos que los titulares”, confesó el exdefensivo de los californianos.

El quarterback suplente, Mac Jones, se perfila para ser titular.