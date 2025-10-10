Leyenda de los 49ers exige liderazgo a Brock Purdy

De ser la última selección (262) en el Draft 2022 y recibir el apodo de Sr. Irrelevante, Brock Purdy pasó a ser el quarterback titular de los 49ers de San Francisco, guiándolos a un Super Bowl y rompiendo récords.

Con 25 años, posee la marca de la franquicia en yardas por aire en una temporada (cuatro mil 280) y, aunque actualmente batalla con una lesión, una de las máximas leyendas de los 49ers está convencido de que es el ideal para ganar el título.

“Con los años acumulados, hay algo de convertirse en mejor jugador, y no sólo como quarterback, también como líder”, declaró Bryant Young.

“Tiene una gran voz y, para él, mantenerse fiel a sí mismo es importante, pero no debe tener miedo a ser un poco más líder y decir cosas que antes no dijo... Eso podría ser la diferencia, aunque con él en los controles, tenemos más chances de ganar”, agregó el exliniero defensivo, poseedor del récord en San Francisco, con 89.5 capturas.

A pesar de que Mac Jones levanta la mano para arrebatarle la titularidad, ya que tres de las cuatro victorias de los 49ers fueron bajo su mando, Purdy sigue como el titular.