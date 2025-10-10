Bryant Young ve campeones del Super Bowl a los 49ers de San Francisco

El 8 de febrero de 2026 se llevará a cabo el Super Bowl LX, en el estadio Levi’s de Santa Clara, hogar de los 49ers de San Francisco, quienes arrastran una larga sequía de 30 años sin consagrarse campeones.

Bryant Young, leyenda de los gambusinos, confesó —en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes— que esta temporada podría ser la que termine con la espera.

El histórico liniero defensivo ganó el Super Bowl XXIX con San Francisco y, aunque “son tiempos diferentes, este equipo tiene todo para ganar el Super Bowl. Compararlos con lo que fuimos hace años es injusto; este equipo es distinto, el juego es distinto, pero tenemos un gran entrenador como Kyle Shanahan, igual en la coordinación defensiva con Robert Saleh. Este equipo tiene un gran quarterback [Brock Purdy], acompañado de una excelente línea ofensiva, al igual que los corredores, el núcleo de receptores, y en defensa tenemos jóvenes con energía”.

Será la segunda vez que el partido por el trofeo Vince Lombardi se lleve a cabo en el Levi’s. El Super Bowl 50 se jugó ahí y, aunque esa temporada los Niners fueron últimos en su división, actualmente son líderes del Oeste en la Conferencia Nacional, con récord de 4-1.

El cuatro veces All-Pro y miembro del Salón de la Fama desde 2022 asegura que es una motivación extra poder jugar por el campeonato en casa.