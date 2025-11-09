NFL: Horario y canales para ver los partidos de la Semana 10; hoy, domingo 9 de noviembre

La lucha por la cima del Oeste en la Conferencia Nacional está al rojo vivo, y esta tarde los 49ers de San Francisco (6-3) reciben a los Rams de Los Ángeles (6-2).

Confirmado por el entrenador Kyle Shanahan, los gambusinos volverán a confiar en Mac Jones como quarterback titular, ya que Brock Purdy se mantiene como cuestionable por la lesión en el dedo gordo del pie derecho. Así, se aumenta a ocho partidos la racha de San Francisco sin su pasador.

Afortunadamente para Shanahan, Jones ha estado a la altura. El suplente tiene récord de cinco victorias y dos derrotas desde que tomó los controles, con un promedio por partido de 261.7 yardas por pase, además de 10 anotaciones y cinco intercepciones.

Los Niners siguen sufriendo múltiples lesiones, aunque para este partido contarán con el regreso del ala defensiva Bryce Huff, el centro Jake Brendel y el guardia Ben Bartch.

Para los dirigidos por Sean McVay, es una oportunidad de sumar su cuarto triunfo consecutivo y cobrar revancha de su última derrota, justamente contra los 49ers, en una noche brillante de la defensiva de San Francisco.

Los 49ers festejan triunfo sobre Seahawks / Foto: AP

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Semana 10?

Chicago Bears vs New York Giants | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de . Minnesota Vikings vs Baltimore Ravens | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN y ViX Premium.

vs | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de y Miami Dolphins vs Buffalo Bills | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN y FOX Sports 2.

vs | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de y Houston Texans vs Jacksonville Jaguars | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN .

vs | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de . Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports .

vs | 12:00 P.M. | Transmisión por la señal de , y . Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals | 15:05 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports .

vs | 15:05 P.M. | Transmisión por la señal de , y . San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams | 15:25 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN , Amazon Prime Video y FOX Sports .

vs | 15:25 P.M. | Transmisión por la señal de , y . Washington Commanders vs Detroit Lions | 15:25 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN , ViX Premium y Nu9ve .

vs | 15:25 P.M. | Transmisión por la señal de , y . Los Angeles Chargers vs Pittsburgh Steelers | 19:20 P.M. | Transmisión por la señal de DAZN, Disney + y ESPN.

*Horarios en tiempo del centro de México.