NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de la Semana 16; hoy, domingo 21 de diciembre

La Semana 16 de la NFL continuará este domingo, después de que las Eagles de Philadelphia se coronaran con su segundo título consecutivo en la División Este de la Conferencia Nacional.

Rumbo a la postemporada, los equipos que ya se encuentran clasificados a los playoffs son los Broncos de Denver, los Rams de Los Ángeles, los Seahawks de Seattle y las Eagles de Philadelphia, mismas que impidieron el tricampeonato de los Chiefs de Kansas City y levantaron el trofeo Vince Lombardi en el pasado Super Bowl LIX.

La Sunday Night Football tendrá a los Ravens de Baltimore, quienes recibirán a los Patriots de New England bajo la noche del M&T Bank Stadium en Baltimore, Estados Unidos. Si bien la agenda cerrará con este encuentro, estos son los horarios y canales de transmisión para ver toda la jornada dominical.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Semana 16 de la NFL?

Domingo, 21 de diciembre

New Orleans Saints vs New York Jets | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. Dallas Cowboys vs Los Angeles Chargers | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium. New York Giants vs Minnesota Vikings | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. Miami Dolphins vs Cincinnati Bengals | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2. Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports. Cleveland Browns vs Buffalo Bills | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. Tennessee Titans vs Kansas City Chiefs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

vs | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. Denver Broncos vs Jacksonville Jaguars | 15:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.

vs | 15:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports. Arizona Cardinals vs Atlanta Falcons | 15:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

vs | 15:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. Detroit Lions vs Pittsburgh Steelers | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium. Houston Texans vs Las Vegas Raiders | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.

vs | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2. Baltimore Ravens vs New England Patriots | 19:20 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN y Disney+ Premium.

