Los Steelers ganan el Norte de la AFC y avanzan a playoffs gracias a gol de campo fallado por los Ravens

No había una mejor forma de cerrar la temporada regular de la NFL que con el final agónico que nos regalaron los Steelers de Pittsburgh y los Ravens de Baltimore en el estadio Acrisure, con el título de campeón divisional del Norte en la NFC, el último boleto a Playoffs en juego y dos patadas agónicas que sentenciaron el resultado final.

Primero fue Chris Boswell quien falló una conversión vital y después, Tyler Loop quien se vistió de villano con un gol de campo de 44 yardas fallado que le dio la victoria a los Steelers.

La primera mitad terminó 10-3 a favor de Baltimore con anotaciones de Devontez Walker y un gol de campo de 40 yardas de Loop. Pittsburgh rompió el cero con una patada de 57 yardas. Hasta entonces, los pateadores tenían una buena jornada.

En el tercer cuarto, la defensiva de Pittsburgh secó a la ofensiva de Baltimore. A pesar del intento fallido en zona roja al terminar la primera parte, los Steelers mantuvieron su agresividad y con un acarreo de Connor Heyward empataron el partido.

En su regreso, T.J. Watt interceptó a Lamar Jackson gracias a un bloqueo y los locales volvieron a lastimar. Con 4 minutos en el tercer cuarto, tomaron ventaja los Steelers por primera vez en el partido gracias a un gol de campo de 25 yardas de Boswell.

Finalmente, en un último cuarto que pasará a la historia por su definición dramática, Rodgers fue capturado por Travis Jones y los Ravens tuvieron la victoria en sus manos en dos ocasiones. Primero, recuperaron la ventaja con un pase de 50 yardas de Lamar Jackson para Zay Flowers. Después, Gainwell anotó vía terrestre y de inmediato Baltimore respondió con otro bombazo de 63 yardas para Flowers.

Con 55 segundos en el reloj, Rodgers encontró a Austin para anotar pero sin tiempos fuera, los Ravens volvían al ataque.

Lamar llevó a su equipo a posición para ganar el partido con 2 segundos en el reloj y una patada de 44 yardas, pero esta vez Loop falló. Así, el estadio Acrisure explotó en alegría para festejar la clasificación de sus Steelers y el título divisional.

Ahora, Pittsburgh enfrentará a los Texans de Houston en la ronda de comodines el lunes 12 de enero a las 19:00 horas.

