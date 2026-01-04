Los Broncos vencen a los Chargers y toman el primer lugar de la Conferencia Americana

Los Broncos de Denver aseguraron el primer puesto de la Conferencia Americana para los playoffs con una victoria de 19-3 sobre el grupo de suplentes de los Chargers de Los Ángeles el domingo, una victoria impulsada por la devolución de una intercepción de 45 yardas de Ja'Quan McMillian para un touchdown.

Wil Lutz acertó cuatro de cuatro goles de campo mientras los Broncos (14-3) igualaron su récord de franquicia de más victorias en una temporada y obtuvieron la primera posición en los playoffs desde 2015, lo que aprovecharon para conseguir su tercer título de Super Bowl.

Tendrán una semana de descanso antes de albergar su primer juego de playoffs en una década, que podría ser contra estos mismos Chargers (11-6) si L.A. vence a los Patriots (14-3) en Nueva Inglaterra en la ronda de comodines el próximo fin de semana.

El quarterback de los Broncos, Bo Nix, tuvo uno de sus peores juegos de la temporada, lanzando solo para 38 yardas en la primera mitad y 141 en total, pero igualó el récord de Russell Wilson de 24 victorias en sus dos primeras temporadas en la NFL.

Sin posibilidad de ganar la división, los Chargers trataron este juego como una semana de descanso mientras se preparan para salir de gira para los playoffs en la ronda de comodines. El entrenador Jim Harbaugh sentó a varios de sus titulares, especialmente al quarterback Justin Herbert, al safety Derwin James y al OLB Tuli Tuipulotu.

El QB Trey Lance hizo la sexta apertura en su carrera y la primera con los Chargers. Su cuarto pase rebotó en las manos de KeAndre Lambert-Smith y cayó en los brazos de McMillian, quien corrió por la línea lateral de los Broncos para un touchdown de 45 yardas y una ventaja de 10-0.

Lance terminó 20 de 44 para 136 yardas. Lambert-Smith luego dejó el juego con una lesión en el tendón de la corva.

Después de cinco series infructuosas, el gol de campo de 30 yardas de Cameron Dicker con tres segundos restantes en el segundo cuarto acercó a los Chargers a 10-3 al medio tiempo.

Los Broncos lograron cuatro capturas, ninguna más importante que la captura y balón suelto de Nik Bonitto en yarda 20 de Los Ángeles al inicio del cuarto período. Eso llevó al tercer gol de campo de Lutz, de 41 yardas, y una ventaja de 16-3 con 11:45 restantes.

Las cuatro capturas de los Broncos les dieron un récord de franquicia y el más alto de la NFL con 68 en la temporada, a cuatro del récord de la NFL de los Chicago Bears de 1984 con 72 capturas.

