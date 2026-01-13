Necaxa vs Monterrey - EN VIVO - Jornada 2 - Clausura 2026

Esta noche continúa la actividad de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 con el duelo entre los Rayos del Necaxa y los Rayados de Monterrey en el estadio Victoria.

Después de un contundente triunfo sobre Santos Laguna en la jornada 1, los Rayos buscan hacerse fuertes de locales contra unos golpeados Rayados, que cayeron en el Gigante de Acero ante un equipo alternativo del Toluca.

Los antecedentes son brutales en favor de la Pandilla, que arrastra una racha de ocho victorias consecutivas sobre el Necaxa tanto en Monterrey como en Aguascalientes. La última vez que los rojiblancos vencieron a los regiomontanos fue en la jornada 15 del torneo Apertura 2021.

Este martes, esa racha podría llegar a su fin. La afición del Necaxa está ilusionada bajo las órdenes de Martín Varini, mientras que en Monterrey la afición está desesperada y desencantada con el español Domenec Torrent.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan lo más destacado del encuentro.

NECAXA VS MONTERREY: MINUTO A MINUTO