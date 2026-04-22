Necaxa vs Chivas EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

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Confirmar su liderato es el objetivo que tienen las Chivas de Gabriel Milito en el cierre de la fase regular.

Una victoria contra el Necaxa les permitiría asegurar, prácticamente, su permanencia en el primer lugar de la tabla general. Por tal motivo, el Rebaño tiene aliciente bastante importante y buscará derrotar a los Rayos en el estadio Victoria.

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El equipo rojiblanco llega a este compromiso luego de haber goleado (5-0) al Puebla, por lo que viene con la motivación a tope. Al igual que contra la Franja, tratará de ofrecer otra gran actuación para llegar de la mejor manera a la Liguilla.

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