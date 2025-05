Nahuel Guzmán pide sanción a afición del Necaxa por grito homofóbico; "Alguien tiene que poner los huevos en la mesa"

El portero Nahuel Guzmán fue la gran figura del partido de ida entre Tigres y Necaxa en la ida de los cuartos de final del Clausura 2025. Gracias al guardameta argentino, el conjunto regiomontano no recibió más de un gol en su visita al estadio Victoria; sin embargo, el 'Patón' no se fue nada contento de Aguascalientes y alzó la voz contra el grito homofóbico que recibió durante la noche.

Al terminar el partido y ser reconocido como el mejor jugador, el portero de Tigres, que cumplió 500 partidos con la camiseta auriazul, aprovechó los micrófonos para denunciar el incumplimiento del reglamento por parte de la afición necaxista.

“Me gustaría denunciar públicamente el tema de grito porque no se puede más, tienen que poner el reglamento sobre la mesa, tienen que poner personalidad la gente que tiene que toma decisiones y medidas de verdad, porque no es por mí, esto no me lastima a mí, lastima a todo el fútbol mexicano" aseguró Nahuel.

“Ha habido precedentes y por eso se toman las medidas, protocolos y las reglas de las que de las que ya hemos estado hablando mucho tiempo. Me parece que alguien tiene que poner los huevos sobre la mesa. Perdón la expresión, pero termino jugado 200 revoluciones, a 180 pulsaciones y creo que son las palabras que me salen en este momento” agregó.

Además, el histórico portero de Tigres recordó la cercanía del próximo Mundial y las consecuencias que podría traer el grito prohibido por la FIFA.

“Falta muy poco para el Mundial y a nivel internacional este hecho ya ha sido sancionado. Entonces, no tiene que ve solo conmigo, ya lo dije el otro día, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con un protocolo que inventaron y que están comprometido a respetarlo” concluyó.