Uruguay y España disputan el cuarto y último partido en Guadalajara de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Esta noche, se termina la fiesta mundialista en la Perla Tapatía con uno de los mejores encuentros de la fase de grupos.

La Celeste y la Roja miden fuerzas en la casa de las Chivas con el objetivo de quedarse con el primer lugar del Grupo H.

Cabe resaltar que las dos selecciones todavía no tienen asegurada su presencia en los dieciseisavos de final, por lo que necesitan ganar esta noche para clasificar.

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MINUTO A MINUTO DEL URUGUAY VS ESPAÑA

Universal Deportes 07:09 PM ¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 06:55 PM ¡Medio tiempo! España se va al descanso con la ligera ventaja sobre Uruguay en el estadio Guadalajara

Universal Deportes 06:49 PM Minuto 45+8- El árbitro señala que se jugarán ocho minutos más España cierra de gran manera este primer tiempo

Universal Deportes 06:43 PM MINUTO 41- ¡Goooool! Muslera se equivoca y regala el gol para España EL portero uruguayo comete un garrafal error y Baena adelanta a los suyos

Universal Deportes 06:21 PM Minuto 20- ¡Muslera se estaba equivocando! EL arquero de Uruguay casi le da un gol a los españoles

Universal Deportes 06:08 PM Minuto 6- Uruguay toma el esférico Con una ligera aproximación, el equipo sudamericano buscó abrir el marcador

Universal Deportes 06:03 PM Minuto 1- ¡ESPAÑA CERCA DEL PRIMERO! Una desatención de Uruguay le dejó a España una gran oportunidad de abrir el marcador



Universal Deportes 05:59 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en Guadalajara para el Uruguay vs España

Universal Deportes 05:48 PM ¡Faltan minutos para el arranque! Los futbolistas de Uruguay y España se alistan para salir al estadio Guadalajara

Las personas se resguardan en los puestos de comida 😱



La lluvia no se detiene en Guadalajara y los aficionados buscan refugio 🌧️



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Universal Deportes 04:55 PM ¡Así llegó la afición al estadio Guadalajara!

Comienza la fiesta en el estadio Guadalajara 🤩



Los aficionados llegan con mucha motivación para disfrutar del 🇺🇾 Uruguay 🆚 España 🇪🇸 de la Copa 2026 ⚽️



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Universal Deportes 04:54 PM ¡Está todo listo para este gran juego!

Para ambas, los tres puntos son fundamentales para que estén entre las 32 mejores del torneo de la FIFA, así que saldrán a buscar el triunfo.

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Es una realidad que la representante de Europa llega con mayor tranquilidad a este compromiso, ya que cuenta con cuatro puntos, gracias a su victoria (4-0) sobre Arabia Saudita y su empate (0-0) ante Cabo Verde.

Aunque, una derrota ante el equipo sudamericano y una victoria de los caboverdianos, los bajaría hasta la tercera posición, pero podrían estar en la siguiente instancia.

Por su parte, Uruguay cuenta con sólo dos unidades luego de empatar con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), así que está obligada a no perder porque se despediría de la Copa del Mundo.

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Es importante mencionar que La Roja nunca ha perdido con La Celeste en toda la historia, por lo que sale fortalecida con ese impresionante dato.

En total, se han enfrentado en 10 ocasiones y la balanza se inclina a favor de los españoles con cinco victorias y cinco empates.

Dos veces se han visto las caras en Mundiales (Brasil 50 e Italia 90), donde empataron por 2-2 y 0-0, respectivamente, en fase de grupos.

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El atractivo encuentro entre Uruguay y España será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026).