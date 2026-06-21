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La segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con un duelo clave en el Grupo H. Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.
Después del 4-0 de España sobre Arabia Saudita, las dos selecciones llegan con un punto y prácticamente obligadas a ganar si quieren mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
Uruguay carga con mayor presión. Su debut ante Arabia Saudita dejó dudas y críticas hacia el planteamiento de Marcelo Bielsa, por lo que el triunfo es casi una exigencia: ganar los mantiene en la pelea por el liderato, mientras que un empate empieza a complicar el panorama.
MINUTO A MINUTO DEL URUGUAY VS CABO VERDE
Universal Deportes 05:10 PM
¡Comienza la segunda parte!
Universal Deportes 04:54 PM
¡Medio tiempo!
Uruguay se va 2-1 al descanso sobre Cabo Verde
Universal Deportes 04:52 PM
Minuto 45+6- ¡Goooool! Uruguay le da la vuelta al marcador
Canobbio empuja el esférico para poner el 2-1 a favor de los charrúas
Universal Deportes 04:45 PM
Minuto 45- ¡Gooool! Uruguay empata el marcador
Maxi Araújo aprovecha para hacer el 1-1 frente a Cabo Verde
Universal Deportes 04:22 PM
Minuto 20- ¡Goooool! Cabo Verde abre el marcador
Kevin convirtió el primero del juego con un tiro libre
Universal Deportes 04:00 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Ya rueda el balón en el estadio de Miami para el Uruguay vs Cabo Verde
Universal Deportes 03:48 PM
¡A minutos de arrancar el juego!
Así caliente Uruguay para medirse a Cabo Verde
Universal Deportes 03:20 PM
¡Todo listo para el juego!
Uruguay y Cabo Verde ya definieron a sus futbolistas para este importante duelo
Del otro lado, Cabo Verde llega con otra narrativa. Tras el 0-0 ante España, donde su arquero Vozinha fue figura con una actuación que le dio la vuelta al mundo, el equipo africano busca sostener el impulso y volver a sorprender.
Además, el partido tendrá un componente emocional especial: la madre de Vozinha estará presente en el estadio de Miami, después de haberse perdido el debut por problemas para obtener la visa de ingreso a Estados Unidos.
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