La segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con un duelo clave en el Grupo H. Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en el torneo.

Después del 4-0 de España sobre Arabia Saudita, las dos selecciones llegan con un punto y prácticamente obligadas a ganar si quieren mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Uruguay carga con mayor presión. Su debut ante Arabia Saudita dejó dudas y críticas hacia el planteamiento de Marcelo Bielsa, por lo que el triunfo es casi una exigencia: ganar los mantiene en la pelea por el liderato, mientras que un empate empieza a complicar el panorama.

MINUTO A MINUTO DEL URUGUAY VS CABO VERDE

Universal Deportes 05:10 PM ¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 04:54 PM ¡Medio tiempo! Uruguay se va 2-1 al descanso sobre Cabo Verde

Universal Deportes 04:52 PM Minuto 45+6- ¡Goooool! Uruguay le da la vuelta al marcador Canobbio empuja el esférico para poner el 2-1 a favor de los charrúas

Universal Deportes 04:45 PM Minuto 45- ¡Gooool! Uruguay empata el marcador Maxi Araújo aprovecha para hacer el 1-1 frente a Cabo Verde

Universal Deportes 04:22 PM Minuto 20- ¡Goooool! Cabo Verde abre el marcador Kevin convirtió el primero del juego con un tiro libre

Universal Deportes 04:00 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en el estadio de Miami para el Uruguay vs Cabo Verde

Universal Deportes 03:48 PM ¡A minutos de arrancar el juego! Así caliente Uruguay para medirse a Cabo Verde

Universal Deportes 03:20 PM ¡Todo listo para el juego! Uruguay y Cabo Verde ya definieron a sus futbolistas para este importante duelo

Del otro lado, Cabo Verde llega con otra narrativa. Tras el 0-0 ante España, donde su arquero Vozinha fue figura con una actuación que le dio la vuelta al mundo, el equipo africano busca sostener el impulso y volver a sorprender.

Además, el partido tendrá un componente emocional especial: la madre de Vozinha estará presente en el estadio de Miami, después de haberse perdido el debut por problemas para obtener la visa de ingreso a Estados Unidos.