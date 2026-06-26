Este jueves, 24 de junio, Países Bajos jugará para asegurar el primer lugar del Grupo F frente a Túnez, que aspira a cerrar con dignidad su turbulenta Copa del Mundo.

El duelo será dirigido por la silbante Katia Itzel García, quien se convertirá en la primera árbitra central mexicana en dirigir un compromiso mundialista.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Kansas City.

Universal Deportes 06:13 PM SE ACERCA TÚNEZ Al minuto 54, Hazmen Mastouri, acorta distancias en el marcador frente a Países Bajos

Universal Deportes 05:47 PM FINALIZA LA PRIMERA MITAD Con goles de Ellyes Skhiri (3') y Brian Brobbey (7'), Países Bajos se va al descanso con ventaja.

Universal Deportes 05:11 PM YA GANA PAÍSES BAJOS Apenas al minuto 7 y Países Bajos ya lo gana 2-0

Túnez vs Países Bajos | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 04:23 PM Alineación de Países Bajos para enfrentar a Túnez.

Alineación de Países Bajos para la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: @OnsOranje en X

Universal Deportes 04:04 PM Así marcha el Grupo F, previo al partido entre Países Bajos y Túnez

Así marcha el Grupo F, previo al partido entre Países Bajos y Túnez - Foto: Captura de pantalal de Promiedos

Universal Deportes 03:34 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

Katia Itzel García, la primera árbitra central mexicana que dirige un partido de Copa del Mundo

La silbante tricolor hará historia cuando imparta justicia en el partido entre Túnez y Países Bajos de la última jornada de la Fase de Grupos.

La originaria de la Ciudad de México fue designada el lunes pasado por la Comisión de Árbitros de la FIFA y la noticia se robó los reflectores en nuestro país.

Cabe resaltar que la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya estuvo presente en tres juegos de este Mundial, pero lo hizo como cuarta árbitra: Países Bajos (2-2) Japón, Inglaterra (4-2) Croacia y Estados Unidos (2-0) Australia.

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Katia Itzel García y Sandra Ramírez en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

¿Cómo llegarán Túnez y Países Bajos a la tercera fecha de la Fase de Grupos?

El equipo de Ronald Koeman, tras sembrar dudas en el estreno ante Japón (2-2), llega a la última fecha en cabeza de la llave gracias a su abultado triunfo 5-1 frente a Suecia.

La "Oranje" tiene cuatro puntos y una diferencia de goles de +4 pero incluso una victoria frente a la débil Túnez no sería necesariamente sinónimo de misión cumplida.

Japón, segunda con cuatro puntos, tiene también un diferencial de +4 antes del duelo final en Arlington (Texas) ante Suecia, tercera con tres unidades.

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Los dos primeros clasificados se cruzarán con los del Grupo C, encabezado por Brasil y Marruecos.

Países Bajos, en cualquier caso, tiene el boleto asegurado y seguirá presente en las eliminatorias de todas las Copas del Mundo en las que compitió.

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Selección de Países Bajos en entrenamiento, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

La extrema fiabilidad neerlandesa, sin embargo, no ha tenido nunca el premio de alcanzar el trofeo, con tres finales perdidas en 1974, 1978 y 2010.

En la pasada cita de Qatar 2022, el grupo liderado por Virgil van Dijk sucumbió en penales ante Argentina en cuartos de final.

El central del Liverpool reclama una nueva oportunidad junto a otros referentes como Frenkie de Jong, Denzel Dumfries y Cody Gakpo, autor de dos goles en la resurrección frente a Suecia en Houston.

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Brian Brobbey, autor de otro doblete, mantendrá probablemente la punta de ataque en detrimento de Memphis Depay, máximo goleador histórico de la Oranje, cuyo físico solo le permite por ahora entrar de refresco en la segunda mitad.

Koeman podría recuperar para el centro del campo a Quinten Timber, que fue baja ante Suecia por una leve conmoción cerebral sufrida por un golpe en un entrenamiento.

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Selección de Túnez, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Túnez, de su lado, cuenta con una última oportunidad de devolverle algo del orgullo arrebatado a su afición.

Las Águilas de Cartago ya reservaron el vuelo de vuelta a casa tras ser barridos 5-1 por Suecia y 4-0 por Japón, en el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales.

De no remediarlo el jueves, los únicos titulares que habrá dejado la escuadra norteafricana serán los de su insólito cambio de entrenador en pleno torneo.

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El seleccionador Sabri Lamouchi fue destituido fulminantemente tras la paliza recibida por Suecia pero su reemplazo, Hervé Renard, tampoco pudo remontar la nave ante Japón.

A contrarreloj, el experimentado técnico francés intenta reparar el sistema defensivo de un equipo que encadena cuatro derrotas seguidas con un total de 15 goles encajados.