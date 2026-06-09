El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las apuestas por ver quién será el campeón del mundo están al rojo vivo. La Selección Argentina, campeón vigente, buscará defender su corona y convertirse en el primer bicampeón después de Brasil en las ediciones de Suecia 1958 y Chile 1962.

Además, los reflectores estarán puestos sobre la Albiceleste al tratarse de la última Copa del Mundo de Lionel Messi, el ocho veces ganador del Balón de Oro y por muchos considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan cuáles serán los partidos de Argentina en el Mundial que podrán ver por televisión abierta.

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¿QUÉ PARTIDOS DE ARGENTINA SERÁN TRANSMITIDOS POR TELEVISIÓN ABIERTA?

Desafortunadamente para toda la gran comunidad de argentinos que viven en México, así como para los amantes de Lionel Messi que no nacieron en Argentina, solamente un partido de la fase de grupos será transmitido por televisión abierta.

Argentina vs. Argelia: Azteca 7, Canal 5 (16 de junio, 19:00 horas)

Sin embargo, cabe recordar que toda la Copa del Mundo será transmitida por ViX.

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