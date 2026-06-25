[Publicidad]
La selección de Paraguay, comandada por el argentino Gustavo Alfaro, apostó este jueves por aumentar la defensa con Gustavo Velázquez en la zaga y Alexandro Maidana en el mediocampo, buscando además potencia el área ofensiva con inclusión del delantero Gabriel Ávalos en el equipo titular contra Australia.
Estas tres modificaciones en la estructura táctica representan la estrategia del estratega para refrescar al conjunto de la Albirroja y contrarrestar el poderío físico del rival, tras la baja de Junior Alonso y Miguel Almirón, por la polémica e histórica tarjeta roja que recibió el pasado jueves por taparse la boca para hablarle al rival.
Lee también Así le fue a Katia Itzel García en su debut como árbitra central en la Copa del Mundo 2026
De este modo, Paraguay arrancará hoy con un once conformado por: Orlando Gill bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Velázquez.
Mientras que en el centro del campo repetirán Matías Galarza, Andrés Cubas y Diego Gómez, a quienes se suma Maidana; mientras que la ofensiva estará liderada por Julio 'La Joya' Enciso junto con Ávalos.
Por su parte, Australia sale al terreno con Patrick Beach bajo palos; Alessandro Circati, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Aziz Behich, Nestory Irankunda, Harry Souttar; Cristian Volpato, Jackson Irvine y Lucas Harrington.
[Publicidad]
Lee también Álvaro Fidalgo explica la emoción en su festejo ante República Checa: "Lo importante viene ahora"
Sigue AQUÍ todas las acciones del Paraguay vs Australia
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
El día después del triunfo de México frente a República Checa: Bromas, comida familiar y buen ambiente
Metrópoli
Balean a automovilista en calles de Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan; muere tras ser hospitalizado
Nación
Jorge Romero, presidente del PAN, propone cadena perpetua a narcopolíticos; presenta sus 100 "Soluciones para México"
Tendencias
Descubre los beneficios de la poderosa mezcla con aceite de oliva, canela y limón; mejora la limpieza de tu hogar