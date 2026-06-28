La Copa del Mundo 2026 entra en una fase decisiva con la disputa de los dieciseisavos de final, instancia que no ofrece margen de error para las selecciones participantes.

Después de que Canadá consiguiera su clasificación a los octavos de final gracias a un agónico triunfo por 1-0, el torneo retoma su actividad este lunes 29 de junio con una cartelera compuesta por tres encuentros que prometen captar la atención de los aficionados.

Lee también Mundial 2026: Canadá elimina a Sudáfrica y avanza a los Octavos de Final

La jornada abrirá con uno de los duelos más atractivos de esta ronda.

Brasil enfrentará a Japón en el Estadio Houston. El conjunto sudamericano parte como favorito por su historia y calidad individual, aunque el representativo asiático intentará sorprender con un planteamiento disciplinado y una propuesta basada en velocidad y orden táctico.

Más tarde, Alemania y Paraguay medirán fuerzas en el Estadio Boston. El compromiso presenta un choque de estilos entre la ofensiva del cuadro europeo y la fortaleza defensiva que suele distinguir al representativo sudamericano. El ganador mantendrá vivo el sueño de conquistar el título mundial y avanzará a la siguiente ronda.

[Publicidad]

El cierre de la actividad tendrá como escenario el Estadio Monterrey, donde Países Bajos y Marruecos saltarán al terreno de juego. Ambos equipos buscarán imponer sus condiciones en un partido que luce equilibrado y que entregará el último boleto del día a los octavos de final.

Con la eliminación directa como formato, cada encuentro adquiere una importancia especial. Un triunfo significa seguir en la pelea por la Copa del Mundo, mientras que una derrota representa el final del camino mundialista.

Partidos del lunes 29 de junio:

Brasil vs Japón

Hora: 11:00 hrs

Lugar: Estadio Houston

Transmisión: ViX Premium Pase Mundial

Alemania vs Paraguay

Hora: 14:30 hrs

Lugar: Estadio Boston

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium Pase Mundial