La actividad del Grupo C de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 se pone en marcha con el encuentro entre Escocia y Marruecos de la Jornada 2.

Los escoceses y los marroquíes miden fuerzas este día en el estadio Boston, en un partido que podría definir el futuro de las dos selecciones.

En su primer encuentro, los británicos derrotaron (0-1) a Haití y se colocaron en el primer lugar del sector, por lo que tienen la clasificación a los dieciseisavos de final en sus manos.

Por tal motivo, este encuentro es sumamente importante para la escuadra de Steve Clarke.

Aunque, enfrente tendrán a Marruecos que viene de empatar (1-1) con Brasil en la pasada fecha.

Los Leones del Atlas sumaron un punto, por lo que deberán seguir sumando unidades para no rezagarse en la tabla y tener opciones de avanzar a la siguiente instancia, de cara a la última jornada de la fase de grupos.

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La selección africana evitó un descalabro ante La Verdeamarela y el punto le sirvió para mantenerse en la pelea por uno de los boletos para el próxima ronda.

Aunque, tratarán de ya no perder unidades en el camino, por lo que buscarán derrotar a los escoceses en Boston esta tarde.

Cabe resaltar que el partido entre Escocia y Marruecos no será transmitido por televisión abierta en nuestro país, pero sí se podrá ver a través de un plataforma de streaming.

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Los escoceses cerrarán la fase de grupos enfrentándose a Brasil, por lo que intentarán seguir acumulando puntos para no sufrir y complicarse la obtención de su pase.

Los marroquíes jugarán su último compromiso ante Haití, por lo que no luce tan complicada que puedan quedarse con la victoria.

Horario y canales para ver EN VIVO HOY Escocia vs Marruecos