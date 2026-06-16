El espectáculo no se detiene en la Copa del Mundo de 2026 y las grandes figuras continúan tomando el escenario en los primeros días de competencia. Este martes, es turno de una de las selecciones llamadas a marcar época: la Francia de Kylian Mbappé, que inicia su camino con la firme intención de pelear por el título.

El conjunto galo, siempre protagonista en las grandes citas, se medirá ante una Senegal aguerrida y llena de talento, que buscará dar el golpe desde el arranque. Con Sadio Mané como su principal referente ofensivo, el cuadro africano intentará poner a prueba el poderío europeo en un duelo que promete intensidad, ritmo y grandes emociones desde el silbatazo inicial.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps mantiene una base sólida que mezcla jerarquía con juventud. Tras una fase de preparación convincente, el conjunto galo buscará imponer condiciones desde el inicio, apostando por su velocidad en ataque y su solidez en todas las líneas.

Por su parte, Senegal llega con la intención de confirmar su crecimiento en el escenario internacional y demostrar que puede competir de tú a tú con las potencias europeas. Los Leones de la Teranga intentarán aprovechar cualquier oportunidad para sorprender y dar un golpe de autoridad en su debut mundialista.

Universal Deportes 02:01 PM FIN DEL PRIMER TIEMPO Luego de los primeros 45 minutos de acción, el empate sin goles se mantiene (0-0) entre Francia y Senegal.

Universal Deportes 01:30 PM PAUSA DE HIDRATACIÓN Se mantiene el empate sin goles, con ambos equipos intentando imponer condiciones pero sin lograr romper el cero.



Universal Deportes 12:25 PM ¿Dónde ver el Francia vs Senegal del Mundial 2026? El partido se podrá ver en México a través de ViX en streaming, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Fox, Telemundo y Peacock.



Universal Deportes 12:01 PM DATOS DEL PARTIDO

El partido entre Francia vs Senegal se jugará en el New Jersey Stadium



Universal Deportes 11:59 AM DATOS DEL PARTIDO

El árbitro designado para el Francia vs Senegal del Mundial 2026 es: Alireza Faghani



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