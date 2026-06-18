Tennessee.— La selección española disfrutó el miércoles de una jornada de descanso en Chattanooga, su campo base durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Apenas dos días después del sorpresivo empate con Cabo Verde, los futbolistas se alejan del césped durante 24 horas para desconectar, pasar tiempo con sus familias y recuperarse psicológicamente.

“Damos un día de descanso. Tenemos aquí a todas nuestras familias, están disfrutando los jugadores con ellas y es muy importante la recuperación, sobre todo psicológica”, aseguró el entrenador, Luis de la Fuente, en un video de un patrocinador del equipo español compartido en redes sociales.

Desconexión para limpiar la cabeza luego del empate sin goles del debut. Un resultado que cambió la paz y tranquilidad que rodeaba a la selección española. Eso sí, a nivel externo. No dentro de la concentración.

El tropiezo contra Cabo Verde no ha cambiado el paso de la selección española en cuanto a planificación y gestión de cargas entre el primer y segundo partidos. Con seis días entre uno y otro, más de lo habitual en los Mundiales debido a la ampliación del número de equipos (48), el cuerpo técnico considera clave no saturar a los futbolistas.

Sin embargo, los jugadores son conscientes de que una vez que concluya su día libre, deben regresar a los entrenamientos con la intención de mejorar y buscar la victoria, tomando en cuenta que los siguientes rivales serán Arabia Saudita y el otro favorito de grupo, Uruguay.

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