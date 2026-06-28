Un solitario gol del capitán canadiense Stephen Eustaquio eliminó a Sudáfrica de la Copa del Mundo de 2026. “La Hoja de Maple” se convirtió en el primer equipo que avanza a los Octavos de Final. Día histórico para el país anfitrión, ya que ésta es la primera ocasión en la que llega hasta dicha instancia eliminatoria.

En un escenario distinto, los “Bafana Bafana” son en el primer equipo eliminado en la ronda de Dieciseisavos de Final, misma que se extenderá hasta el próximo viernes, 3 de julio.

Hasta la eliminación de Sudáfrica, el Mundial de 2026 suma 17 equipos descalificados entre la Fase de Grupos y los Dieciseisavos de Final. Este es el listado completo.

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Selección de Sudáfrica en lamento, tras quedar eliminada en los 16vos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AP

¿Qué países quedaron eliminados en la Fase de Grupos y en el primer día de los 16vos de Final?

Grupo A

Corea del Sur.

República Checa.

*Sudáfrica en la ronda de los 16vos de Final ante Canadá.

Grupo B

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Qatar.

Grupo C

Escocia.

Haití.

Grupo D

Turquía.

Grupo E

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Curazao.

Grupo F

Túnez.

Grupo G

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

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Uruguay.

Arabia Saudita.

Grupo I

Irak.

Grupo J

Jordania.

Grupo K

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Uzbekistán.

Grupo L