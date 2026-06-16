Este martes la selección de Austria y su similar de Jordania cierran la actividad del Grupo J en esta primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Después de la fantástica exhibición de Lionel Messi con la Selección Argentina, el resto del grupo J buscará empezar con el pie derecho para luchar por lo que -a priori- parece ser el segundo lugar del sector.

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El partido se llevará a cabo en el estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, Estados Unidos.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas del cruce entre Austria y Jordania.

Austria vs Jordania: Minuto a minuto