Monterrey será sede de la Billie Jean King Cup; México enfrentará a Canadá y Dinamarca

Durante la ceremonia de premiación de la decimoséptima edición del Abierto GNP Seguros, el director general del torneo, Hernán Garza Echavarría, confirmó que Monterrey será la sede de la en noviembre de este año, cuando México enfrente a Canadá y a Dinamarca.

La Sultana del Norte será sede de los encuentros por el Grupo A de la Billie Jean King Cup, del 14 al 16 de noviembre.

Esto significa el regreso del equipo mexicano a Monterrey por primera vez desde 1998; en aquel entonces, se enfrentó a El Salvador, Haití, Guatemala, Costa Rica, Barbados, Bermuda y Antigua y Barbuda.

La eliminatoria tendrá tres partidos, dos de singles y un partido de dobles; además, jugarán un round robin entre ellos durante los tres días del torneo. El país con mejor posición avanzará a la clasificación por el Grupo Mundial.

En el equipo mexicano destacan las presencias de Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y Ana Sofía Sánchez.

