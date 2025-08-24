Jugadoras de Rusia, las más ganadoras en Abierto de Monterrey

La decimoséptima edición del Abierto GNP llegó a su término con una final inédita entre Ekaterina Alexandrova y Diana Shnaider, representantes del país que domina la cuna del tenis femenil en México: Rusia.

Para muchos sería irónico que en un lugar reconocido por sus altas temperaturas como Monterrey, tenistas de un país conocido por sus bajas temperaturas sean las más exitosas. Desde su prime ra edición en 2009, 11 países distintos se coronaron en Monterrey, pero ninguno lo hizo tantas veces como el gigante de Europa, y la responsable de ese honor es Anastasia Pavlyuchenkova, ganadora del torneo con cuatro trofeos (campeona en 2010, 2011, 2013 y 2017). La última vez que dos tenistas del mismo país se enfrentaron en la final del Abierto de Monterrey fue en 2014, cuando las serbias Ana Ivanovic y Jovana Jaksic disputaron el partido por el campeonato.