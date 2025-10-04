MLB: Shohei Ohtani debuta como pitcher en Postemporada con triunfo en Filadelfia

El fenómeno japonés Shohei Ohtani tiene en su haber un centenar de aperturas en el beisbol de Las Mayores. Para la 101 el nipón no pudo elegir un escenario más hostil: Filadelfia en octubre.

Ohtani vivió su primer juego de Postemporada en donde alternó la posición de bateador designado con la de pitcher abridor para los Dodgers de Los Ángeles. El inicio fue complicado para el diestro que sufrió la embestida de los Phillies en el segundo capítulo.

J.T. Realmuto castigó la recta de 100 mph del japonés para llevar a Alec Bohm y Bradon Marsh a la registradora y darle a Filadelfia las primeras dos carreras en el inicio del juego. Un elevado de sacrificio de Harrison Bader llevó a Realmuto al home para extender la ventaja 3-0 en la segunda baja. Ohtani se fajó y colgó cuatro argollas, mismas que sus compañeros a la ofensiva aprovecharon para sentenciar el juego.

Un doble productor de dos carreras, cortesía de Kiké Hernández, acercó a la novena californiana en la sexta alta. Ohtani entonces consiguió los últimos tres outs en su debut como serpentinero en la Postemporada para que el cuadrangular de tres carreras de Teóscar Hernández le diera la ventaja a los Dodgers e hiciera acreedor a Ohtani a la victoria monticular.

El nipón terminó con una línea de seis entradas completas de trabajo en donde permitió tres imparables, tres carreras y retiró a nueve bateadores por la vía del ponche para hacerse acreedor a su primer triunfo en la Postemporada. Su compatriota Roki Sasaki fue el elegido por Dave Roberts para bajar la cortina, y así fue. Con victoria y salvamento japonés, los Dodgers tomaron ventaja en la Serie Divisional.

Con el bat no estuvo fino

Una de las particularidades del astro japonés es la habilidad de lanzar y batear al más alto nivel. Sin embargo, en el Juego 1 de la Serie Divisional, Ohtani enfocó todo su esfuerzo en hacer una gran labor en el montículo por lo que su productividad con al bate se vio mermada.

Ohtani se fue de cuatro nada, con cuatro ponches y un pasaporte en una de sus peores actuaciones en cuanto a bateo refiere, no solo en Postemporada sino en toda su carrera.