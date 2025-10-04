MLB: Los Cubs de Chicago dejan fuera al tijuanense Javier Assad de la Serie Divisional

Los Cubs de Chicago presentaron su roster oficial para la Serie Divisional de la Liga Nacional en la cual enfrentan a los Brewers de Milwaukee con una notable ausencia en el staff de pitcheo.

El tijuanense Javier Assad no fue incluido en la lista de jugadores que disputarán la serie en contra de la mejor novena del viejo circuito, lo que despertó la molestia de aficionados en redes sociales. La escandalosa derrota 9-3 agravió la furia de los fanáticos de los Cubs, quienes mencionaron que el mexicano pudo ser de ayuda en el Juego 1.

El bajacaliforniano no había sido incluido en el roster de la ronda de Wild Card y se esperaba su inclusión para la siguiente fase pese a solo disputar ocho juegos en toda la temporada. En siete aperturas y una labor como relevista, Assad firmó una efectividad de 3.65, 23 ponches y 15 carreras permitidas en 37 entradas de trabajo.

Assad no inició la temporada con los Cubs debido a una lesión en el oblicuo izquierdo. Fue hasta agosto, ya en la parte final de la campaña, que pudo hacer su debut en la campaña 2025. Esto fue suficiente para que el mánager Craig Counsell decidiera dejarlo fuera de la Postemporada. El tijuanense está descartado para el beisbol de octubre, salvo que una lesión le abra un lugar en el roster de Postemporada.