Miguel Layún se sincera y confiesa que "hubiera preferido retirarse antes" que jugar con Juárez

El Apertura 2023 será el último torneo del jugador veterano, Miguel Layún, pues se retirará del futbol profesional. En la Gran Final del actual torneo, el conjunto dirigido por André Jardine buscará su título catorce.

Durante una transmisión en Twitch junto con Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, Layún se sinceró sobre su trayectoria futbolística. Tras viajar al viejo continente, decidió que su sueño era regresar al América y acto posterior, retirarse.

“Lo he platicado no tan abiertamente. Tiene que ver por el simple hecho de cuando me fui a Europa, por segunda vez después de ser campeón en 2014, mi sueño fue volver al América, ser campeón acá y retirarme", explicó.

Asimismo, platicó que no quiere seguir los pasos de otras figuras en las Águilas. De hecho, confesó que "preferiría retirarse" a jugar con la casaca de Juárez.

“Yo en en su caso hubiera preferido retirarme que ir a jugar a Juárez un año, por ejemplo, o quedarme seis meses sin jugar esperando una oferta. Cuando llegas a un punto en tu carrera y que ya lograste todos tus sueños y te queda uno solo, quieres quedarte con eso", sentenció.

