La Selección Mexicana de Javier Aguirre tuvo una noche complicada en su visita a Puebla, al empatar (2-2) ante el Valencia de España en un encuentro que dejó molestia en la fanáticada mexicana.

Un sentimiento que compartió Miguel Herrera, entrenador y ahora comentarista de la cadena Fox Sports, quien compartió su opinión sobre lo ocurrido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Asegurando que un factor que ayudaría la equipo mexicano es encontrar un acomodo en la cancha, para que los jugadores encuentren su mejor versión.

“Creo que ese acomodo es lo que le hace falta de trabajo a Javier (Aguirre), que tiene muy poco tiempo de trabajo con el equipo, para poder plasmar su forma de jugar. Lo que tiene que encontrar es ese acomodo y ese orden, que al equipo le dé fortaleza y que le dé seguridad, que si hace un gol, el equipo sea sólido”, mencionó.

Herrera, quien siguió el partido desde la tribuna, dejó un fuerte comentario para los directivos del futbol mexicano, al asegurar que no se quedaron a ver el final del partido.

"Faltaban 10 minutos de partido, yo me salí antes porque la gente no me dejaba salir y tengo que salir a hacer el enlace con ustedes, y veo salir al presidente de la Liga MX (Mikel Arriola) 10 minutos atrasito de mí. O sea no se quedan a ver todos los partidos. Sí, Ivar (Sisniega) se quedó, Duilio (Davino) se quedó", finalizó.