Miguel Herrera sobre los 3 penales a favor de Xolos: “No son dudosos, son claros”

Xolos salió del Olímpico Universitario con un punto en la bolsa tras empatar (3-3) ante Pumas, las tres anotaciones del cuadro fronterizo fueron con la pena máxima decisiones que el técnico Miguel Herrera señaló que estuvieron bien marcados.

“Tres penales que fueron penales, no son dudosos. En un penal siempre habrá polémica, esté claro o no, pero estos no son dudosos”, afirmó ‘El Piojo’ al finalizar el compromiso.

Herrera incluso desarrolló cada una de las jugadas que el árbitro Marco Antonio Ortiz con ayuda del VAR decidió sancionar con el penalti.

“La primera es un codazo a la nariz, no teníamos oportunidad de gol y el central se equivoca. El otro es una mano que iba a gol. (Para mí era) penal y expulsión y la siguiente le mete la rodilla en la cabeza”, añadió el estratega fronterizo.

Lee también Pumas deja ir la victoria ante los Xolos de Tijuana

Incluso señaló que hay un cuarto penalti que no se marca, “una zancadilla a Ake Loba en el área,”

Miguel reconoció que se consiguen los goles no en la forma que desean “hay que seguir trabajando”.

Por otra parte, Herrera se quejó sobre el horario de jugar en la Ciudad de México a las 12:00 horas, “caen goles, pero al final terminan todos caminando, se rompe el partido por lo físico”.

Xolos con este resultado llega a 7 puntos y se queda en el sitio 16 de la tabla general, al ser cuestionado sobre su continuidad por la falta de resultados ‘El Piojo’ fue tajante.

“Mientras no me digan nada, yo sigo, no hemos elegido la mejor situación para ganar partidos y mientras la directiva diga que soy técnico, seguiré trabajando”, sentenció.

Lee también Pumas se adueña de los mejores memes al dejar escapar la victoria en casa ante Tijuana