Miguel Herrera explota en contra de Iván Alonso: “Engaña a los directivos”

El técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, explotó contra el nuevo director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, a quien calificó como "engañador de directivos".

Además, indicó que hay profesionales que podrían ocupar ese lugar en la Máquina, como Carlos Hermosillo u Óscar Pérez; y no alguien que "salió mal del futbol mexicano".

“En primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho… Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca”, dijo para los micrófonos de Caliente TV.

“La gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución", señaló.

Por otra parte, comentó que es común que se le dé oportunidad a extranjeros antes que a los mexicanos cuando no debería ser así. Recordó el caso del técnico Nicolás Larcamón, quien recientemente fracasó con el León en el Mundial de Clubes.

"¿Por qué aparece un Nicolás Larcamón en México? Ojo, no estoy criticando su forma de trabajar. Estoy explicando por qué llega sin haber hecho grandes cosas a México. ¿Por qué no aparece la oportunidad?".

“Ellos hacen contratos muy a su favor que nosotros los mexicanos no hacemos. Yo salgo del América, firmó un contrato de cuatro años y a los seos meses me echan, pregunta cuánto cobré, ¡nada! Entonces tengo que dejar de trabajar tres años, porque me están pagando, Cobré dos meses en América y en Tigres nada, porque tenía seis meses más de contrato", cerró.