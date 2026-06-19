La Copa del Mundo 2026 vivió este viernes un episodio sin precedentes. El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado en un Mundial debido a la aplicación de la denominada ‘Ley Prestianni’, una norma impulsada por la FIFA para sancionar conductas consideradas antideportivas cuando un jugador cubre su boca al dirigirse a un adversario o al cuerpo arbitral.

El incidente ocurrió durante el encuentro entre Paraguay y Turquía, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D.

Cuando el reloj marcaba el minuto 45+3, una discusión entre varios jugadores derivó en una revisión arbitral que terminó con la expulsión del experimentado atacante sudamericano.

Según las imágenes revisadas por el sistema de videoarbitraje, Almirón intercambió palabras con el defensor turco Mert Müldür y, durante ese momento, colocó una mano sobre su boca mientras hablaba.

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Miguel Almirón abandona la cancha tras enfrentar una tarjeta roja, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 con la selección de Paraguay - Foto: AFP

La acción despertó de inmediato las protestas de los jugadores turcos, quienes solicitaron la intervención del VAR.

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Tras analizar la jugada, el árbitro salvadoreño Iván Barton recibió la recomendación desde la cabina de videoarbitraje y tomó la decisión de mostrar la tarjeta roja al futbolista paraguayo, quien milita en el Atlanta United de la Major League Soccer.

“Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja”, anunció Barton por los altavoces del estadio, una explicación que sorprendió a los asistentes y confirmó la aplicación de una de las reglas más recientes del reglamento internacional.

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Miguel Almirón hace historia con la primera expulsión por la nueva regla de FIFA en el Mundial 2026 - Fotos: Agencias

La llamada ‘Ley Prestianni’ entró en vigor para el Mundial de 2026 después de una controversia ocurrida en la Liga de Campeones. Aquella situación involucró al argentino Gianluca Prestianni y al brasileño Vinicius Junior, en un episodio que generó debate sobre insultos y mensajes ocultos dentro del terreno de juego.

Con esta decisión, la FIFA marca un precedente en la vigilancia de la conducta de los jugadores y deja claro que las nuevas disposiciones tendrán consecuencias inmediatas, incluso en el escenario más importante del futbol mundial.