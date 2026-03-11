No hay mañana para la Selección Mexicana de Beisbol. Este miércoles, la novena de Benjamín Gil buscará su boleto a los Cuartos de Final del Clásico Mundial 2026, frente a la Selección de Italia.

Luego de la sorpresiva victoria italiana frente a los Estados Unidos, la definición del Pool B podría ser una locura en caso de que México se imponga.

¿Qué necesita la novena mexicana? Ganar. No hay más para el equipo nacional. Con una victoria estarán clasificados a los Cuartos de Final.

Lo que podría definirse es quién los acompañaría como el segundo clasificado. Italia aún perdiendo podría meterse a la siguiente ronda, pero no debe perder por más de cuatro carreras.

Si la Selección Mexicana se impone por cinco carreras o más, serán los Estados Unidos quienes clasifiquen a la ronda de Cuartos de Final. Todo se define esta tarde en el Daikin Park de Houston, Texas, casa de los Astros.

La Selección Mexicana de Beisbol buscará ante Italia su tercera victoria en el Clásico Mundial. FOTO: AP

¿Cuándo y dónde ver el México vs Italia?

El abridor por parte de la Selección Mexicana de Beisbol será el tijuanense Javier Assad. Aquí te contamos todos los detalles para ver el juego entre México e Italia.

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Horario: 17:00

Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN y Disney+

Sede: Daikin Park

¿Quién jugará por parte de la Selección Mexicana?

Así jugará la Selección Mexicana esta tarde frente a Italia en su último partido de la Fase de grupos.

JD Jarren Durán

JI Randy Arozarena

1B Jonathan Aranda

C Alejandro Kirk

BD Joey Meneses

3B Nacho Álvarez Jr.

2B Nick Gonzales

JC Alek Thomas

SS Joey Ortiz

P Javier Assad

