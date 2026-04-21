México se coloca como potencia en natación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

La natación mexicana llega con argumentos sólidos para volver a mandar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Después del selectivo celebrado en Veracruz, los tiempos registrados colocan a varios tricolores por encima del ranking regional, escenario que permite proyectar una cosecha histórica de entre 15 y 17 medallas de oro.

Por cuestiones administrativas, sólo participarán 10 nadadores por rama, además de los equipos de relevos, México sigue por encima del resto en los pronósticos regionales.

Pese al número tan corto cuando hay muchos otros nadadores de gran calidad, y sin llevar plantel completo, los tiempos del selectivo y la comparación con el ranking de Centroamérica y el Caribe colocan al país como favorito en la alberca.

En un análisis realizado junto al especialista Eustaquio Ezequiel Labayru, se proyecta que en la rama varonil, México aparece con ventaja en cinco pruebas individuales.

Jorge Iga luce como favorito en 200 metros libre, mientras Paulo Strehlke pinta fuerte en 1,500 libre. Otro nombre a seguir es Marcus Reyes, con posibilidades reales de oro en 50 y 100 metros. A ello se suma Rafael Arizpe en 200 mariposa. Si los relevos responden como se espera, el equipo masculino podría cerrar con hasta ocho oros.

Del lado femenil, el panorama entusiasma. Celia Pulido aparece como una de las figuras del torneo: tiene perfil de campeona en 100 libre, 50 dorso, 100 dorso y 100 mariposa. En 200 dorso, la carta fuerte es Daniela Linares, mientras que en pecho destaca Melissa Rodríguez para imponer condiciones en 200 metros.

Con esas seis pruebas individuales y el impulso de tres relevos femeniles, la proyección sube a nueve oros para las mujeres en la competencia.

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